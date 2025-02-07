Новый ФОК с бассейнами и пляжем построят в Истре

В Истре построят многофункциональный ФОК с закрытыми и открытыми бассейнами. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Спорткомплекс под названием «Вода» построят вблизи Новорижского шоссе в деревне Покровское. Площадь объекта составит около 9,5 тыс. кв. м. Здание будет рассчитано на 500 посетителей.

Фото: [ проектное решение ]

На первом этаже ФОКа разместятся раздевалки, крытые бассейны, из которых можно будет выплыть на свежий воздух, а также бани и ресторан. На террасе обустроят три бассейна, пляж, водный бар, уличную баню. На втором этаже будут открыты зоны отдыха, СПА-комплекс, кафе, терраса для уединенных спортивно-оздоровительных программ.

Завершить строительство комплекса планируется в 2027 году. С его вводом в округе появится около 100 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об итогах реконструкции спортивного комплекса «Орион» в Балашихе.