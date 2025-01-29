Новый ФОК с бассейном построят в Лобне до конца 2025 года
Строительство нового ФОКа в Лобне завершат до конца 2025 года
Фото: [Медиасток.рф]
В Лобне до конца этого года построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Объект строится на улице Ленина, 65. Уже стартовали монолитные работы. На площадке трудятся 48 человек, задействованы четыре единицы техники.
В ФОКе обустроят бассейн, залы для занятий спортом, тренажерные залы, кабинеты медиков. Прилегающую территорию благоустроят.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будут построены три ФОКа. Помимо учреждения в Лобне это спорткомплексы в Раменском и Бронницах.