«Новый Иерусалим» пригласил жителей на праздничную программу в честь 8 Марта
Международный женский день отметят в «Новом Иерусалиме»
Фото: [Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»]
Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» пригласил жителей и гостей Подмосковья на праздничную программу в честь 8 Марта, передает Министерство культуры и туризма Московской области.
Так, 7 марта пройдет лекция «Дамские штучки», на которой расскажут о женской моде от корсетов XVIII века до турнюров XIX века. Возрастное ограничение 18+.
В праздничный день состоится программа с участием ансамбля «Фыняф». Артисты исполнят известные фольклорные произведения, а также музыку Бурятии и Алтая. Возрастное ограничение 12+.
8 марта посещение выставок музея будет бесплатным для женщин и для их второго гостя.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о крупных выставочных проектах.