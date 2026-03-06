«Новый Иерусалим» пригласил жителей на праздничную программу в честь 8 Марта

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» пригласил жителей и гостей Подмосковья на праздничную программу в честь 8 Марта, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, 7 марта пройдет лекция «Дамские штучки», на которой расскажут о женской моде от корсетов XVIII века до турнюров XIX века. Возрастное ограничение 18+.

В праздничный день состоится программа с участием ансамбля «Фыняф». Артисты исполнят известные фольклорные произведения, а также музыку Бурятии и Алтая. Возрастное ограничение 12+.

8 марта посещение выставок музея будет бесплатным для женщин и для их второго гостя.

