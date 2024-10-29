Новый индустриальный парк появится в Московской области

В Подмосковье появится новый индустриальный парк «Пущино», его запустят в Серпухове на участке, который предоставили инвестору без торгов, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Соглашение о реализации инвестпроекта заключено между правительством Московской области, AVA Group и АО «Большой Серпухов».

«Инвестиции в проект оцениваются в 4,4 миллиарда рублей. Запуск индустриального парка запланирован в 2026 году. На его территории создадут порядка тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках проекта здесь построят порядка 100 тысяч квадратных метров производственных и лабораторных корпусов. Его реализуют по поручению президента России Владимира Путина по развитию проекта «Большой Серпухов».

Руководитель проекта «Большой Серпухов» Умар Кремлев уточнил, что в новом индустриальном парке будут реализовываться инвестпроекты в сфере медицины и фармакологии, информационных технологий, автомобилестроения и других социально значимых отраслях. Строительство инфраструктуры парка будет вести многопрофильный холдинг AVA Group.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.