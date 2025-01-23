Новый кадровый проект «ПолитЗавод» от «Молодой Гвардии» запустят в Подмосковье

В 2025 году подмосковные молодогвардейцы запустят в регионе проект «ПолитЗавод», которые будет направлен на поддержку молодых лидеров в сфере публичной власти. Об этом сообщила руководитель областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц в ходе второго этапа XVII Конференции регионального отделения МГЕР, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Реализацию проекта обеспечат совместно с областным Центром занятости населения, в рамках него в Подмосковье будут обучать молодых людей по двум направлениям: подготовка кандидатов в депутаты до 35 лет «Молодежь во власть» и подготовка муниципальных и государственных служащих, общественных деятелей «Служение Отечеству». Участниками проекта станут более 1 тыс. человек, среди них определят 20 победителей.

«Я уверена, что этот проект станет важным шагом вперед, так как позволит нам сформировать мощный политический кадровый резерв не только для Подмосковья, но и для всей Российской Федерации», — отметила заместитель директора Московского областного «Центра занятости населения Московской области» Ольга Пугачева.

Диана Алумянц также рассказала о других проектах, которые запустят в 2025 году. Так, например, в честь 80-летия Победы пройдет открытый конкурс молодежных инициатив с призовым фондом в 300 тыс. рублей, вместе с «Музеем Победы» — перезапустят информационный портал «Лица Победы» и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.