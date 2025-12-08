Новый комплекс по производству консервированных фруктов и овощей заработает в Подольске. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализует компания «БиФреш». Для этого ей был выделен в аренду на льготных условиях участок земли. В строительство предприятия будет инвестировано 350 млн руб.

Мощность нового предприятия составит 4,8 тыс. тонн продукции в год. Это позволит снизить зависимость от импортных поставок.

