Новый комплекс по производству одежды построят в Раменском

В Раменском округе появится новое текстильное производство. В его запуск будет инвестировано более 2,6 млрд руб., сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания «Логистик-М» на земельном участке площадью свыше 37 га, который был предоставлен в аренду на льготных условиях. Площадь предприятия составит 38 тыс. кв. м. Запустить производство планируется в 2027 году.

На предприятии будут выпускать верхнюю одежду. Планируемая мощность — более 1,2 млн единиц продукции в год. Здесь создадут 150 рабочих мест.

Ранее в Мособлдуме рассказали, что по итогам прошлого года в регионе более 170 компаний получили земельные участки за 1 рубль.