Новый корпус школы №3 в Чехове построили уже наполовину

В Чехове уже наполовину построили новый корпус школы №3. О ходе работ по возведению объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Корпус строится на Лопасненской улице за счет бюджетных средств по госпрограмме. На площадке трудятся 60 строителей. Задействовано три единицы техники.

Сейчас специалисты занимаются устройством фасадных конструкций и внутренних перегородок, отделкой, монтажом инженерных сетей.

Площадь трехэтажного здания составляет более 4,5 тыс. кв. м. Корпус рассчитан на 200 учеников. Открыть его планируется в сентябре текущего года.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев осмотрел новое здание физико-математического лицея в Сергиевом Посаде. Его открыли в микрорайоне Семхоз.