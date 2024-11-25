Новый корпус в составе ЖК «Новая Рига» ввели в эксплуатацию в Красногорске

На территории ЖК «Новая Рига» городского округа Красногорск ввели в эксплуатацию новый корпус 1.7, девелопер ГК «Гранель» получил соответствующее разрешение. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новостройку смогут переехать 792 семьи, ее общая площадь составляет более 49 тысяч квадратных метров. В общей сложности на территории жилого комплекса ввели в эксплуатацию восемь домов, рассчитанных более чем на 5,3 тысячи квартир. На первых этажах в них открыты магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская и другие объекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.