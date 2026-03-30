Новый КТ-аппарат, не имеющий аналогов в медучреждениях Подмосковья, заработал в МОНИКИ

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ввели в работу новый КТ-аппарат, у которого нет аналогов в медучреждениях Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Томограф оснащен технологией реконструкции изображений. Это обеспечивает феноменальную четкость снимков и позволяет врачам разглядеть малейшие изменения в тканях.

«Его преимущество — получение высокоточных изображений, благодаря встроенной технологии, которая убирает лишние „шумы“. Это имеет важное значение в диагностике различных заболеваний, новообразований, а также в ювелирном планировании сложных хирургических операций», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Помимо этого, аппарат оснащен функцией автоматического позиционирования пациента.

На закупку и установку оборудования направили более 335 млн рублей. Его установили в отделе лучевой диагностики. Томограф будут использовать для проведения диагностики пациентам стационара, которым требуется хирургическое вмешательство, а также амбулаторным пациентам, которым необходимо исследование экспертного уровня.

