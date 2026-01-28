Новый логистический комплекс построят в Подольске в 2026 году

В Подольске построят новый логистический комплекс. Объект введут в Цементном проезде, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует ООО «СОВЕРАЙЗ» на участке земли площадью почти 18 тысяч кв. м. Общая площадь одноэтажного здания составит более 2,5 тыс. кв. м. В комплексе помимо складских помещений обустроят комнаты отдыха для сотрудников, санузлы и столовую.

На текущий момент строительные работы находятся на завершающей стадии. Степень готовности объекта составляет 72%. Завершить строительство планируется во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как устроена работа областного центра содействия строительству.