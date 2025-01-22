Новый маммограф начал работать в поликлинике Климовска

Новый маммограф начал работать во взрослой поликлинике №5 Подольской больницы в Климовске, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта. На эти цели выделили 18,5 млн руб.

Производительность нового аппарата в три раза превышает мощность прежнего оборудования. На новом маммографе планируют проводить около 18 исследований в смену.

«С начала года мы заменили уже пять единиц тяжелой медтехники — это рентген-аппараты и маммографы», - отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность поддержания обратной связи с пациентами и своевременного ввода новых медучреждений.