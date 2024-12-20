Новый маммограф появился в поликлинике в подмосковных Бронницах

В поликлинике Бронницкой больницы (подразделение Раменской больницы) ввели в работу новый цифровой маммограф, его закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Цифровое оборудование позволяет проводить качественную и точную диагностику. Благодаря современной медтехнике, врачи получают более детальное и качественное изображение, а значит и более точные результаты исследования», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку новой техники направили более 20 млн рублей. На аппарате ежедневно будут проводить более 20 исследований. Пациенты могут пройти маммографию по направлению врача, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.