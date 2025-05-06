Новый маммограф с возможностью взятия биопсии ввели в работу в онкодиспансере Подмосковья

Новый цифровой маммограф с возможностью взятия биопсии ввели в работу в Московском областном онкодиспансере. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Аппарат заработал в рентгеновском отделении Центра лучевой диагностики. Его купили в рамках нацпроекта по поручению губернатора Подмосковья. На эти цели направили почти 34 млн руб.

Новое оборудование оснащено биопсийной приставкой. Это позволяет врачу сразу же при обнаружении новообразования провести забор материала и направить его на гистологическое исследование.

В общей сложности с начала текущего года в медучреждениях Подмосковья ввели в работу девять новых маммографов. Жительницы региона в возрасте от 40 лет, не проходившие обследование более двух лет, могут самостоятельно записаться на диагностику по месту прикрепления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что больницы области будут оснащены новыми рентген-аппаратами.