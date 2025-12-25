Новый многофункциональный центр заработал в Подольске

В микрорайоне Климовск Подольска начал работу новый офис многофункционального центра, расположенный на улице Заводской. С момента открытия специалисты уже обработали более 2 тыс. обращений граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил работников МФЦ региона с профессиональным праздником.

Как отметил глава Подольска Григорий Артамонов, в помещении созданы комфортные условия для посетителей. Работают 12 окон приема и выдачи документов, оборудованы детский уголок, зона буккроссинга, просторный зал ожидания и кафетерий.

Здесь можно получить электронную подпись, воспользоваться услугами окна ЗАГС, оформить доступ к онлайн-сервисам, социальные карты, льготы и пенсионные выплаты.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено внеочередное обслуживание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности работы ЕИРЦ.