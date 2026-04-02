Новый многоквартирный дом на Высотной улице в Домодедове поставили на кадастр

Многоквартирный дом в жилом комплексе «Домодедово парк» прошел процедуру постановки на кадастровый учет. Это открывает перед дольщиками широкие возможности: теперь они смогут официально оформить право собственности на приобретенные квартиры, прикрепиться к местной поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и выполнить прочие необходимые юридические действия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Успешная регистрация объекта стала результатом слаженной работы Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Дом расположен по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, улица Высотная, 2. Общая площадь новостройки превышает 10,8 тыс. кв. метров. В здании предусмотрено 288 квартир разной планировки.

Территория вокруг дома обустроена с учетом потребностей всех жителей. Здесь появились велосипедные дорожки, современные детские и спортивные площадки, удобные гостевые парковки. Особое внимание уделено доступности среды: установлены пандусы и понижающие площадки для маломобильных граждан.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в более чем 5,3 тыс. МКД проведут капитальный ремонт до 2028 года.