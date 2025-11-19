Новый распределительный центр появился в логистическом центре «Восточный» в Электроуглях

В Электроуглях построили новый распределительный центр. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало объекту заключение о соответствии проекту.

Центр возвели в терминально-логистическом центре «Восточный». Его площадь составляет порядка 5 га. В нем будут хранить и обрабатывать контейнерные грузы, прибывающие ж/д транспортом.

Реализация проекта принесла региону 2 млрд руб. инвестиций. Ввод объекта позволит создать в Богородском округе около 20 новых рабочих мест. Ежегодный грузооборот ТЛЦ «Восточный» увеличится до 20,3 млн тонн. Также в муниципалитете будут разгружены дороги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу коломенского предприятия по производству оборудования для коммунального хозяйства.