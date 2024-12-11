Новый распределительный центр торговой сети, продающей спорттовары, построят в Подмосковье

Компания «Спортмастер» построит распределительный центр на участке площадью 30 гектаров в Балашихе, в проект вложат более 5,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Новый центр позволит увеличить мощности существующего логистического комплекса, расположенного на смежном земельном участке, его планируют достроить в 2026 году. В результате в округе создадут более 1,1 тысячи новых рабочих мест. На территории Балашихи уже есть один распределительный логистический центр компании, обслуживающий магазины Спортмастер, Остин, FunDay, FaceCode и другие.

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