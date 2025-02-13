Новый рентген-аппарат начал работать в поликлинике Апрелевки
Во взрослой поликлинике Апрелевки заработал новый рентген-аппарат
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новый рентген-аппарат начал работать во взрослой поликлинике Наро-Фоминской больницы в Апрелевке. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Оборудование закупили более чем за 29 млн руб. в рамках нацпроекта по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В общей сложности с начала 2025 года в регионе закупили 12 единиц тяжелого медицинского оборудования, включая маммографы и рентген-аппараты.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке нового медицинского оборудования. По его словам, в 2025 году планируется приобрести свыше 4,2 тыс. единиц новой техники.