Новый рентген-аппарат начал работать в поликлинике Апрелевки

Новый рентген-аппарат начал работать во взрослой поликлинике Наро-Фоминской больницы в Апрелевке. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Оборудование закупили более чем за 29 млн руб. в рамках нацпроекта по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В общей сложности с начала 2025 года в регионе закупили 12 единиц тяжелого медицинского оборудования, включая маммографы и рентген-аппараты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке нового медицинского оборудования. По его словам, в 2025 году планируется приобрести свыше 4,2 тыс. единиц новой техники.