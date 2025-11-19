Новый рентген-аппарат ввели в работу в Голицынской поликлинике

В поликлинике Голицыно в Одинцово установили и ввели в работу новый рентген-аппарат. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Цифровой рентген-аппарат установили вместо устаревшего аналогового. Он позволяет получить снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке.

Технику закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта. На эти цели направили около 22 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники в Октябрьском Люберецкого округа. Учреждение на 500 посещений планируется открыть в начале следующего года.