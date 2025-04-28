Новый рентген-аппарат ввели в работу в Орехово-Зуево
В Дрезненской больнице начал работать новый рентген-аппарат
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новый рентген-аппарат ввели в работу в подразделении Орехово-Зуевской больницы — в Дрезненской больнице. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Технику закупили в рамках нацпроекта. На эти цели было направлено порядка 29 млн руб.
Всего с начала текущего года в области начали работать уже 23 новых рентген-аппарат. На их закупку выделили более 625 млн руб.
Пройти обследование можно по направлению лечащего врача. Для записи на прием можно позвонить по номеру 122, воспользоваться чат-ботом или сайтом госуслуг региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых больниц в области.