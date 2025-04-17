Новый рентгеновский кабинет открыли в больнице Климовска

В Климовске начал работать новый рентген-аппарат. Его установили в ОСП № 5 Подольской областной клинической больницы, сообщили в администрации Подольска.

Для учреждения был закуплен цифровой рентген-аппарат «Дуограф Р500» со скопической установкой. Техника — отечественного производства. Главными преимуществами оборудования являются функция панорамных снимков и функция мультиэнергетических исследований.

В текущем году в округе планируется открыть еще два рентген-кабинета — в больницах на улице Кирова, 27 и в микрорайоне Шепчинки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в больницы области поступит 32 новых рентген-аппарата С-дуга.