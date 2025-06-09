Новый резидент «Ступино Квадрат» запустит производство изделий для объектов авиационной инфраструктуры

В Ступино появится новое производство за 292 млн рублей. Проект будет реализован на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат», рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «РАТЕЛ Ступино» намерена выпускать специализированные изделия, в том числе, для создания объектов авиационной инфраструктуры. С запуском производства в округе появится 45 новых рабочих мест.

В частности, планируется производить промышленные шторные, откатные, подъемно-поворотные ворота, которые используются в авиационной, судостроительной, горнодобывающей и других отраслях.

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