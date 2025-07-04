Новый сервис для владельцев домашних животных появился в Подмосковье

В Подмосковье появился новый онлайн-сервис для владельцев домашних животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на сайте «Мой АПК» теперь представлена вся актуальная информация о выездной вакцинации, регистрации и чипировании питомцев.

Кроме того, доступна интерактивная карта, на которую нанесены все участковые ветеринарные клиники и пункты проведения профилактических мероприятий. При этом работают фильтры, которые разделяют информацию по округам. Помимо этого, на сайте представлен ежемесячный график проведения выездных ветеринарных акций.

Кроме того, на портале можно заключить договор на оказание ветеринарных услуг, зарегистрировать животное, оформить документы для его перевозки и зарегистрироваться в качестве ветеринарного специалиста.

Ранее в министерстве рассказали, что в этом месяце в регионе пройдет более 300 выездных вакцинаций.