Новый сервис запустили на подмосковном инвестпортале
Фото: [unsplash.com]
«Календарь инвестора» появился на подмосковном инвестиционном портале, данный сервис позволит предпринимателям выбрать интересующие мероприятия и внести их в свой график. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Например, воспользовавшись фильтром «Субсидия» предприниматель увидит, какие меры поддержки доступны ему сегодня, а также может запланировать участие в будущих конкурсных отборах на получение поддержки», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприниматели также смогут узнать о предстоящих тренингах, вебинарах, форумах. Сервис также позволяет подать заявку на получение субсидии или регистрацию на мероприятия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.