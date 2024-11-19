Новый сервис запустили на подмосковном инвестпортале

«Например, воспользовавшись фильтром «Субсидия» предприниматель увидит, какие меры поддержки доступны ему сегодня, а также может запланировать участие в будущих конкурсных отборах на получение поддержки», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.