Новый сервисный центр по ремонту генераторных установок начали строить в индустриальном парке «Есипово»

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске начали строить новый сервисный центр по модернизации, ремонту и обслуживанию генераторных установок. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания «Комплексные ЭнергоСистемы», которая инвестирует в запуск предприятия 220 млн руб. С открытием центра объем ремонтных работ генераторов различной мощности увеличится вдвое.

Площадь предприятия составит 1,8 тыс. кв. м. На первом этапе в центре появится порядка 80 рабочих мест. В планах — довести число сотрудников до 160 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что благодаря трансформации Центра содействия строительству в регионе увеличился объем вводимых площадей.