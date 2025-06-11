Новый сезон безопасных каникул с «Мособлгазом» стартовал в школах Подмосковья

В Подмосковье стартовал новый сезон безопасных каникул с «Мособлгазом». В его рамках в школах региона проводят тематические занятия, рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В целом в мероприятиях нового сезона приняли участие 200 школьников. Первые уроки прошли в образовательных учреждениях Мытищ, Королева, Селятино, Горок-2. Ребятам рассказали о правилах пользования газовой плитой, важности перекрытия газового крана, необходимости конфорок.

Подобные занятия проводятся в регионе с 2022 года. Следующие уроки проведут в школах Коломны и Балашихи. Всего летом планируется охватить более 2 тыс. учащихся 33 школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился со школьниками региона и вручил им их первые паспорта.