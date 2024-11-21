Новый сезон Кубка чемпионов Swimcup по плаванию в бассейне пройдет в Подмосковье

В это воскресенье в Раменском состоится первый турнир международной серии по плаванию в бассейне на спринтерские дистанции для профессионалов и любителей — Кубок чемпионов Swimcup. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

​«Кубок чемпионов начинает старты нового сезона на любимых локациях наших участников. Традиционно Московская область соберет сильнейших пловцов, которые отдают предпочтение коротким дистанциям», — сказал организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Соревнования пройдут в бассейне «Сатурн», в программу пяти заплывов войдут индивидуальные дистанции на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем. Помимо этого, спортсмены старше восьми лет станут участниками соревнований «Детской лиги». Узнать другие подробности и оставить заявку для участия можно на сайте.

Отметим, что заплывы организуют в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», они станут, а частью проекта «Суперлига Подмосковья».

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