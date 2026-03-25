Новый сезон медиапроекта «Первые. Ключ безопасности» стартовал в Подмосковье
Фото: [Министерство образования МО]
Новый сезон медиапроекта «Первые. Ключ безопасности» стартовал в Подмосковье. Открытие состоялось в Национальном центре «Россия», передает Министерство образования Московской области.
В мероприятии приняли участие более 150 представителей Подмосковья — активистов и специалистов местных отделений «Движения Первых».
Заседание открыла первый замминистра образования региона Лариса Сулима. После этого участники обсудили актуальные угрозы в сети, методы борьбы с мошенничеством и практики защиты персональных данных.
«Мы завершили два сезона медиапроекта "Первые. Ключ безопасности", в рамках которого было выпущено 20 серий, собравших более 90 тыс. просмотров. Это инициатива ребят из Совета Первых регионального отделения Московской области, направленная на то, чтобы не только самим быть в безопасности, но и помочь другим обрести уверенность в интернет-пространстве», — рассказала председатель движения в Подмосковье Анастасия Бочарова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования.