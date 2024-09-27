Новый сезон волейбольной школьной лиги «Заречье-Одинцово» пройдет в Подмосковье

Завтра в Одинцовском округе стартует новый сезон школьной лиги «Заречье-Одинцово» по волейболу, участниками станут 24 команды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Официальную церемонию открытия соревнований проведут в Волейбольном центре Московской области. Они пройдут среди команд общеобразовательных организаций округа в рамках реализации общероссийского проекта «Волейбол — в школу» и программы «Интегративный курс физического воспитания для обучающихся основного общего образования на основе волейболу» во второй раз.

Поддержку чемпионату, в том числе, оказывают группа компаний «Садовое кольцо», областной Минспорт, региональный Центр спортподготовки по игровым видам спорта № 6. Турнир проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.