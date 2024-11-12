Новый склад автозапчастей появится в подмосковной Истре в следующем году

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Сейчас строители выполняют работы по стабилизации грунта под плиту пола и монтаж кровли, стройготовность объекта оценивается в 27%. В здании будет два этажа, его площадь составит почти восемь тысяч квадратных метров. Там будут хранить, принимать и отгружать автомобильные запчасти. Ежегодно на складе будут принимать и отправлять более 141 тысяч тонн автозапчастей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.