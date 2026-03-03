Новый склад построили при лакокрасочном заводе в Пушкино

В Пушкино построили новое складское помещение для лакокрасочного завода в Лесном. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщик — компания «Предприятие ВГТ». Площадь объекта составляет более 3 тыс. кв. м. Здесь будут обрабатывать до 35 тыс. тонн грузов в год. Склад предназначен для работы с собственными товарными потоками предприятия.

На объекте провели итоговую проверку и выдали заключение о соответствии проектной документации. Склад готов к вводу в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новый завод по выпуску картона в Кашире.