Новый склад построили при лакокрасочном заводе в Пушкино
Новое складское помещение построили в Пушкино
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Пушкино построили новое складское помещение для лакокрасочного завода в Лесном. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Застройщик — компания «Предприятие ВГТ». Площадь объекта составляет более 3 тыс. кв. м. Здесь будут обрабатывать до 35 тыс. тонн грузов в год. Склад предназначен для работы с собственными товарными потоками предприятия.
На объекте провели итоговую проверку и выдали заключение о соответствии проектной документации. Склад готов к вводу в эксплуатацию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новый завод по выпуску картона в Кашире.