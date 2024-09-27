Новый склад сладостей появится в Подмосковье

В сельском поселении Юрцовское Егорьевского округа продолжается строительство складского комплекса, где будут хранить кондитерские изделия, мороженое и газированные напитки. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства и специалисты строительной лабораторией ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверили ход проведения работ. Застройщиком выступает компания «Машины сладости». В рамках первого этапа работ здесь возвели складской блок, котельную, контрольно-пропускной пункт, станцию водоснабжения и трансформаторную подстанцию.

Сейчас строители возводят складской комплекс, состоящий из трех блоков площадью более 15,5 тысячи квадратных метров. Завершить второй этап планируют в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.