Новый торгово-деловой комплекс практически достроили в Балашихе

В Балашихе летом откроют новый торгово-деловой комплекс. Степень строительной готовности объекта составляет уже 87%, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится на 21-м километре трассы М-7 «Волга». На площадке устраивают внутренние инженерные системы и занимаются отделкой помещений. Завершить строительство планируется уже в июне.

Площадь двухэтажного здания составляет порядка 14,5 тыс. кв. м. Здесь разместятся объекты торговли, общественного питания и фитнес-индустрии, а также офисные помещения.

