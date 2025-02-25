Новый цех по производству антибиотиков запустят в Дубне

На территории ОЭЗ «Дубна» был построен новый цех по производству антибиотиков. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Объект возвела компания «Алтегра» (ГК «АлФарма»). До конца второго квартала текущего года здесь начнутся клинические испытания и производство опытно-промышленных партий бета-лактамных антибиотиков.

В реализацию проекта было инвестировано 150 млн руб. С запуском производства компания сможет выпускать более 70 млн капсул и порядка 150 млн таблеток в год.

Также предприятие провело модернизацию на производственных линиях. Благодаря этому объем производства увеличится примерно на треть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе появится ОЭЗ «Большой Серпухов».