Новый цех по производству салатного цикория запустили в Коломне

Новый цех по производству салатного цикория запустили в селе Горы в Коломне. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализовала группа компаний «Малино». Продукция будет выпускаться под брендом «ЭКОломна».

Ранее компания занялась производством спаржи. Также в ассортименте предприятия — спаржевая брокколи, цветная капуста-мини и спаржевая фасоль. Общая площадь предприятия составляет более 25 га.

Ранее сообщалось, что Подмосковье было признано одним из лидеров в стране по количеству производителей «зеленой» продукции.