Новый цифровой рентген-аппарат установили в стационаре МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. На его закупку было выделено около 40 млн рублей, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Аппарат рассчитан на три рабочих места. Он отличается увеличенной максимальной нагрузкой на стол — до 230 кг. Обследование на нем смогут проходить около 20 человек в смену.

С начала года медучреждения Подмосковья получили уже 59 единиц техники для проведения рентген-диагностики. В общей сложности на их закупку было направлено почти 1,5 млрд рублей.

