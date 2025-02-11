Новый цифровой рентген-аппарат ввели в работу в Подмосковье

В поликлинике № 2 Клинской больницы ввели в работу новый цифровой рентген-аппарат, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Оснащение медицинских учреждений современной цифровой техникой — один из приоритетов нашей работы. Это позволяет не только повысить качество проводимых исследований, но и повысить их доступность», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала 2025 года в региона заработали 10 единиц тяжелой медтехники, в том числе рентген-аппараты и маммографы. На закупку техники в поликлинику № 2 направили почти 29 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что направления на исследования на новых аппаратах выдает лечащий врач. Записаться на прием к нему можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.