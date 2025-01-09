Новый учебный корпус Видновской школы открылся в микрорайоне Купелинка Ленинского городского округа

Новый учебный корпус Видновской школы №11 был открыт в микрорайоне Купелинка в Ленинском городском округе, передает Министерство образования Московской области.

Учреждение рассчитано на 1,1 тыс. мест. В нем будут обучаться 1,4 тыс. ребят в составе 45 классов. В результате в микрорайоне будет ликвидирована вторая смена.

В новой школе обустроили удобные учебные классы, лаборатории, два спортзала, актовый зал на 400 мест, библиотеку с IT-зоной, столовую на 550 мест. На прилегающей территории создан стадион с беговыми дорожками.

В новом корпусе будут работать 58 учителей из других зданий школы. Для привлечения новых кадров предусмотрены различные меры поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 1 января в регионе проиндексируют зарплату всем педагогам. По словам главы региона, оклад повысится на 20%.