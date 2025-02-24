В лагере «Литвиново» за каникулы отдохнули более 250 детей

В рамках второй зимней смены в лагере «Литвиново» отдохнули более 250 ребят. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Для детей провели экскурсию по лагерю, творческие мастер-классы, спортивные состязания и квесты. Ребята учились рисовать, лепить из пластилина и мастерить различные поделки.

Самым ярким событием смены стал танцевальный конкурс «Танцы народов России». В его рамках каждый отряд представил уникальную интерпретацию народных танцев.

Подать заявление на бесплатную путевку в лагерь можно на региональном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новое здание физико-математического лицея в Сергиевом Посаде. Там он пообщался с учениками, их родителями и педагогами.