В лагере «Литвиново» за каникулы отдохнули более 250 детей
Вторая зимняя смена прошла в подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново»
Фото: [Министерство социального развития МО]
В рамках второй зимней смены в лагере «Литвиново» отдохнули более 250 ребят. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Для детей провели экскурсию по лагерю, творческие мастер-классы, спортивные состязания и квесты. Ребята учились рисовать, лепить из пластилина и мастерить различные поделки.
Самым ярким событием смены стал танцевальный конкурс «Танцы народов России». В его рамках каждый отряд представил уникальную интерпретацию народных танцев.
Подать заявление на бесплатную путевку в лагерь можно на региональном портале госуслуг.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новое здание физико-математического лицея в Сергиевом Посаде. Там он пообщался с учениками, их родителями и педагогами.