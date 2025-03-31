Новый завод по производству кормов для домашних животных построят в Подмосковье

В Подмосковье будет расширено производство кормов для домашних животных. В Дмитрове началось строительство нового завода по выпуску указанной продукции, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует Научно-производственный центр кормовых технологий, который выпускает корма под маркой AlphaPet. Новая площадка строится на территории индустриального парка «Подосинки».

В запуск производства будет инвестировано 2,5 млрд руб. Площадь комплекса составит более 12 тыс. кв. м. Ввести его в эксплуатацию планируется в течение двух лет. В результате в округе появится как минимум 150 новых рабочих мест.

Сейчас компания производит до 20 тыс. тонн сухих кормов и 8 тыс. тонн влажных. С запуском нового комплекса мощности увеличатся на 50%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе начали возводить третью очередь индустриального парка «Есипово».