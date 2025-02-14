Новый завод по производству стройматериалов появится в Подмосковье

Завод по производству стройматериалов из листовой стали появится в Подмосковье. Предприятие построят в Домодедово, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания «СитиПрофиль». Общий объем инвестиций составит около 112 млн руб. Из них 20 млн руб. будут привлечены в виде льготного займа в Фонде развития промышленности региона.

Запустить производство планируется через полгода после получения займа. С открытием завода в округе появится 15 новых рабочих мест. Мощность предприятия превысит 500 тыс. кв. м. металлоконструкций в год.

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