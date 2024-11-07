Объем господдержки бизнеса планируют увеличить в Подмосковье

Объем финансирования госпрограммы «Предпринимательство» в Подмосковье в 2025 году планируют увеличить более чем на 50%. Об этом по итогам публичных слушаний по проекту бюджета Подмосковья на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, которые прошли в Московской областной Думе, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.