Объем господдержки бизнеса планируют увеличить в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мособлудумы]
Объем финансирования госпрограммы «Предпринимательство» в Подмосковье в 2025 году планируют увеличить более чем на 50%. Об этом по итогам публичных слушаний по проекту бюджета Подмосковья на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, которые прошли в Московской областной Думе, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В этом году плановый объем финансирования реализации госпрограммы «Предпринимательство» составляет 17,8 миллиарда рублей. В следующем году сумму планируется увеличить на 51% — до 26,9 миллиарда рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, 67% из этих средств в регионе направят на создание индустриальной инфраструктуры для инвесторов. В частности, развитие территорий особых экономических зон и создание новых индустриальных парков. По ее словам, это позволит сохранить темпы привлечения новых инвесторов в регион.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.