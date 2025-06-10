Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 360 млрд рублей

По итогам первого квартала 2025 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 362 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост показателя с учетом дефлятора составил 28,1%», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что в целом в прошлом году показатель составил более 1,8 трлн рублей. Ожидается, что в 2025-м объем инвестиций превысит 2 трлн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.