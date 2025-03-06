Объем инвестиций в производство по рекуперации текстильных волокон в Клину составит 2,6 млрд рублей

В Клину в запуск завода по рекуперации текстильных волокон будет инвестировано 2,6 млрд руб. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Проект реализует компания «Чистые промышленные технологии». В планах организации — открыть завод по переработке использованных текстиля и мебели. В процессе будут изготавливаться нетканые материалы, которые можно будет использовать при производстве мебели, а также в строительной и автомобильной отраслях.

Для запуска предприятия инвестору выделили участок земли площадью почти 35 га на льготных условиях. Открыть завод планируется во втором квартале 2027 года. На нем создадут свыше 200 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Химках будет построено новое текстильное предприятие.