В Химках построят новое текстильное предприятие

В Подмосковье появится новое текстильное предприятие. Землю под строительство объекта выделили инвестору в Химках, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Проект реализует компания «ТСК Групп». Она вложит 420 млн руб. в строительство производственно-складского комплекса по выпуску одежды, спецодежды и сопутствующих текстильных изделий.

Компании по льготной программе предоставили два участка общей площадью 1,8 га. Общая площадь предприятия составит 9 тыс. кв. м.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. С запуском производства в округе появится более 50 новых рабочих мест. В планах — выпускать около 1 млн изделий в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на территории области появится новая ОЭЗ. Она станет уже шестой в регионе.