Объем отгрузки инновационной продукции увеличился в Подмосковье

В Подмосковье за последние несколько лет выросли объемы отгрузки инновационной продукции. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На инновационную продукцию приходится около 12% от общего объема товаров, производимых в Подмосковье. По итогам 2023 года регион отгрузил таких товаров на 657 млрд руб.

За период с 2019 по 2023 год объем отгрузки инновационной продукции в области увеличился более чем вдвое. Увеличение объемов связано в том числе с активным развитием импортозамещающих производств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется создать еще одну ОЭЗ. Ее площадь будет составлять около 30 га.