Объем отгрузки продукции и услуг фармпредприятий Московской области в 2024 году составил почти 260 млрд руб.

Подмосковные фармацевтические предприятия за прошлый год отгрузили продукцию почти на 260 млрд руб., передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве отметили, что объем производства в указанной отрасли в регионе активно растет. Так, с начала 2025 года объем производства увеличился на 11% по сравнению с январем 2024-го.

Лекарства и медицинские материалы в Подмосковье производят 43 крупных и средних предприятия. Выпуском медицинского оборудования занимаются 15 предприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будет создана новая ОЭЗ — «Большой Серпухов». Как отметили в Мининвесте региона, в число профильных направлений объекта войдет фармпромышленность.