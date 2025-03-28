Объем отгрузки продукции и услуг фармпредприятий Московской области в 2024 году составил почти 260 млрд руб.
Фармпредприятия Подмосковья за год отгрузили продукцию на 260 млрд руб.
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Подмосковные фармацевтические предприятия за прошлый год отгрузили продукцию почти на 260 млрд руб., передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве отметили, что объем производства в указанной отрасли в регионе активно растет. Так, с начала 2025 года объем производства увеличился на 11% по сравнению с январем 2024-го.
Лекарства и медицинские материалы в Подмосковье производят 43 крупных и средних предприятия. Выпуском медицинского оборудования занимаются 15 предприятий.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будет создана новая ОЭЗ — «Большой Серпухов». Как отметили в Мининвесте региона, в число профильных направлений объекта войдет фармпромышленность.