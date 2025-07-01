Объем производства овощей защищенного грунта в Подмосковье за полгода превысил 70 тыс. тонн
В Подмосковье за полгода собрали свыше 70 тыс. тонн овощей защищенного грунта
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В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года собрали более 70 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В частности, было собрано почти 47 тыс. тонн огурцов, свыше 22 тыс. тонн помидоров, порядка 1,2 тыс. тонн перцев, салата, баклажанов.
Общая площадь зимних теплиц Подмосковья составляет более 228 га.
В регионе также строится первый в стране селекционно-семеноводческий центр, где будут производить семена томатов и огурцов. Его введут в следующем году в Воскресенске. С открытием предприятия можно будет заместить около половины объема импортных семян.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Кашире построят комплекс по переработке масленичных культур.