Объем производства овощей защищенного грунта в Подмосковье за полгода превысил 70 тыс. тонн

В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года собрали более 70 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, было собрано почти 47 тыс. тонн огурцов, свыше 22 тыс. тонн помидоров, порядка 1,2 тыс. тонн перцев, салата, баклажанов.

Общая площадь зимних теплиц Подмосковья составляет более 228 га.

В регионе также строится первый в стране селекционно-семеноводческий центр, где будут производить семена томатов и огурцов. Его введут в следующем году в Воскресенске. С открытием предприятия можно будет заместить около половины объема импортных семян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Кашире построят комплекс по переработке масленичных культур.