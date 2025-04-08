В Московской области за год произвели почти 11 тыс. тонн сливочного масла

В Подмосковье по итогам 2024 года было произведено почти 11 тыс. тонн сливочного масла. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Таким образом, в регионе выпустили свыше 11% общего объема сливочного масла, произведенного в ЦФО, и 3,3% — общероссийского объема.

В ведомстве также рассказали, как выбрать хорошее сливочное масло. Так, рекомендуется обращать внимание на состав продукции — в нем должны быть только сливки.

Ранее в министерстве сообщили, что Подмосковье является лидером в стране по выпуску кондитерских изделий.